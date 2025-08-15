Afrique: La Tunisie participe au Sommet de l'investissement dans l'eau en Afrique 2025

Une vue panoramique depuis une tour d'observation de la Casbah de Sfax en 2017.

La Tunisie, représentée par le ministre de l'Agriculture, Azzedine Ben Cheikh, participe au Sommet sur l'investissement dans l'eau en Afrique 2025, organisé par l'Union africaine et le gouvernement d'Afrique du Sud.

Ce sommet, qui se déroule sous le thème « Solidarité, équité et durabilité », a lieu au Centre international de conférences du Cap du 13 au 15 août 2025.

L'événement réunit des chefs d'État africains, des ministres, des investisseurs mondiaux et des représentants d'institutions de développement.

Le sommet constitue une plateforme majeure pour traduire la volonté politique en engagements d'investissement concrets dans le secteur de l'eau et de l'assainissement en Afrique, un secteur confronté à un déficit d'investissement annuel estimé à 30 milliards de dollars.

Le sommet s'inscrit dans le cadre de la présidence sud-africaine du G20, qui met l'accent sur la croissance économique inclusive, l'éradication de la pauvreté et de la faim, et la durabilité climatique. Il vise à mobiliser des financements climatiques pour garantir la sécurité et la résilience du secteur de l'eau, à présenter aux investisseurs des projets d'eau et d'assainissement finançables, et à encourager les réformes politiques et réglementaires pour stimuler l'investissement et renforcer les partenariats entre les gouvernements, le secteur privé et les partenaires de développement.

Le sommet offre une occasion unique de renforcer la coopération régionale et internationale. La participation active de la Tunisie contribuera à consolider sa position de partenaire clé dans la réalisation de la sécurité de l'eau et du développement durable en Afrique.