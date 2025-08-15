Tunisie: USBG - Tous les atouts pour confirmer

Vainqueurs faciles de l'OB, les protégés de Nidhal Khiari seront face à une belle opportunité à La Marsa pour enchaîner et consolider leur bon départ

Les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane n'ont pas raté leur match à domicile de la première journée face à l'OB pour engranger trois points importants.. L'entraîneur Nidhal Khiari ne pouvait qu'être heureux de ce succès de ses protégés qui les lance dans le bain d'une compétition qui promet d'être indécise et fort disputée.

« Effectivement, on a fait un bon match et on n'a pas peiné ni tardé pour en sceller le sort», dit-il, ajoutant que «les deux buts précoces dans la demi-heure de jeu ont beaucoup aidé les joueurs qui n'ont pas assez de séances d'entraînement dans les jambes pour pouvoir tenir physiquement». Une victoire qui tombe vraiment à pic pour une équipe rénovée et mise sur pied en un temps record. Et qui va lui donner des ailes pour tenter d'enchaîner avec un deuxième résultat positif demain contre l'ASM.

Les nouveaux arrivants vite intégrés

L'un des secrets de ce visage rassurant de cette USBG new look est l'intégration rapide des nouvelles recrues dans le groupe et dans le dispositif de jeu. Surtout dans la ligne avant complètement renouvelée et composée du trio Farouk Mimouni, idriss Mhirsi et Iyed Hadj Khlifa.

L'engagement de ces joueurs d'expérience a été une belle opération, pour ne pas dire un coup de maître de Nidhal Khiari. Les trois joueurs peuvent alterner le jeu dans les couloirs et les percées en profondeur. Leur changement de positionnement sur le terrain dans une même rencontre leur donne l'avantage d'être difficiles à marquer.

Et ce n'est pas par hasard si idriss Mhirsi et Iyed Hadj Khlifa ont été les auteurs des deux buts de la victoire de la première journée. «Nous avons préservé l'ossature de notre compartiment défensif en gardant les mêmes joueurs qui ont fait sa solidité avec Ghazi Abderrazak, Iyed Touis, Mohamed Lahbib Yeken et Adem Taous dans une défense à quatre», confirme Nidhal Khiari.

«Nous n'avons pas également touché à la formule du milieu de terrain avec un trio habitué à jouer ensemble. Jassem Abcha, Junior Bida et Rayan Chaibi ont été remarquables par leur discipline de jeu et leur abnégation. Et lorsqu'on a une bonne assise défensive, ça ne peut que donner une parfaite assurance aux joueurs de pointe.

Le trio Mhirsi, Hadj Khlifa, Mimouni n'a pas raté l'occasion pour faire du beau travail devant. Nous n'avons plus à nous casser la tête. On est bien sûr la bonne voie». La partie contre l'ASM, demain, sera une occasion pour l"USBG de confirmer cet optimisme inespéré né des cendres d'une crise de confiance dans l'intersaison.