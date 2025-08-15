Afrique: Foot/ES Zarzis - L'attaquant nigérian Stanley Oguh en renfort

Le jeune joueur de 21 ans évolue au poste d'attaquant, a annoncé le club ce jeudi sur sa page officielle Facebook.

Le club de la capitale des oliviers avait déjà annoncé auparavant le recrutement du gardien Hamza Ghanmi, du défenseur central Makrem Sghaier, de l'attaquant de la sélection rwandaise Nishuti Innocent, de l'ailier Mohamed Hédi Jertila, du milieu de terrain Zidane Laabidi, du défenseur Hussein Refai, du milieu Khalil Kassab, de l'ailier gauche Achref Ben Dhiaf, du latéral gauche Jassem Belkilani, de l'attaquant Louay Dahnous et du latéral droit Mokhtar Ben Zid, ainsi que la prolongation pour deux saisons des contrats du gardien Seifeddine Charfi et du milieu de terrain Amir Tajouri.

Les coéquipiers de Moamen Rahmani, qui ont entamé la saison par une victoire en déplacement face au Club sportif Sfaxien (1-2), recevront ce samedi la JS Omrane dans le cadre de la 2e journée du championnat de Ligue 1 du football professionnel.