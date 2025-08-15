Afrique: Open d'Astana - Trois médailles d'or pour la Tunisie dès le premier jour

Les taekwondoistes tunisiens engagés à l'Open d'Astana, la capitale Kazakhe ont particulièrement brillé en ce premier jour du Tournoi, réalisant un bilan provisoire de trois médailles d'or.

Cheima Toumi s'est illustrée chez les -57 kg en offrant à la Tunisie sa première breloque d'or, après avoir battu en finale de la catégorie la kazakhe Sevotyanova Mariya 2-1.

Moataz Laifaoui a, également, raflé l'or des -87 kg après s'être imposé en finale devant son compatriote Firas Gattoussi, champion olympique, qui a abandonné sur blessure pour se contenter de l'argent.

De son côté, Wafa Mesghouni a été sacrée chez les -62 kg après avoir battu en finale la kazakhe Adilbekkyzy Aisha 2-0.

A noter que Mohamed Khalil Jendoubi (-63 kg) et Aicha Zoghbi (-49 kg) sont, également qualifiés pour les finales de leurs catégories respectives.

La Tunisie, rappelle-t-on, participera à l'Open international de taekwondo qui se tient dans la capitale kazakhe, Astana, du 14 au 16 août, avec huit athlètes.

La sélection tunisienne, dirigée par le sélectionneur national Hechmi Jendoubi, est composée des taekwondoistes Firas Gattoussi (-80 kg), Mohamed Khalil Jendoubi (-63 kg), Moataz Laifaoui (-87 kg), Fares Boujemai (-68 kg), Wafa Mesghouni (-62 kg), Chaima Toumi (-57 kg), Ouhoud Ben Aoun (-53 kg) et Aicha EZoghbi (-49 kg).

La participation tunisienne au tournoi du Kazakhstan sera suivie d'un stage d'entraînement, du 16 au 22 août, avant le retour en Tunisie, puis un nouveau départ vers la ville de Muju, en Corée du Sud, pour prendre part à l'étape du Grand Prix prévue du 24 au 31 août, à laquelle participeront Firas Gattoussi, Mohamed Khalil Jendoubi, Moataz Laifaoui et Chaima Toumi.

A noter que l'équipe de Tunisie prépare également sa participation au Championnat du monde qui se déroulera à Wuxi, en Chine, du 24 au 30 octobre 2025, avec la présence de Mohamed Khalil Jendoubi, Firas Gattoussi, Chaima Toumi, Wafa Mesghouni, Ikram Dhahri, Moataz Laifaoui et Ouhoud Ben Aoun, en attendant d'autres athlètes qui seront sélectionnés ultérieurement.