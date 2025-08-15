Mali: Des militaires maliens et un ressortissant français arrêtés, accusés d'avoir voulu «déstabiliser le pays»

15 Août 2025
Radio France Internationale
Par Serge Daniel

Au Mali, la première réaction officielle hier soir à Bamako après les nombreuses arrestations au sein de l'armée. C'est le ministre malien de la Sécurité qui s'est exprimé à la télévision nationale. Il a annoncé l'arrestation de militaires et d'un Français qui seraient impliqués dans une tentative de déstabilisation des institutions de la République.

c'est le ministre malien de la Sécurité, le général Daoud Aly Mohammedine, béret vert vissé sur la tête, qui a lu un communiqué à la télévision nationale au nom des autorités. Il a annoncé « L'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République ». « Des militaires et des civils avec l'aide d'États étrangers ont voulu briser la refondation du Mali » a-t-il poursuivi.

Selon lui, les arrestations ont commencé le 1er août dernier. Un ressortissant français qui travaillerait pour la DGSE (les services secrets français : direction générale de la Sécurité extérieure) aurait mobilisé des civils et militaires pour cette tentative de déstabilisation. Aucune preuve matérielle n'a été pour le moment présentée.

Après le communiqué lu par le ministre de la Sécurité, la très officielle télévision nationale a ensuite montré des photos présentées comme celles de militaires arrêtés. On reconnait notamment deux généraux. Abass Dembélé et Néma Sagara. Soit au total une dizaine de militaires et le supposé ressortissant français. Précisons que d'après nos informations, ce sont des dizaines de militaires qui ont été arrêtés depuis plus d'une semaine.

