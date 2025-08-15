Congo-Kinshasa: Couvre-feu instauré à Kindu après affrontements entre Wazalendo et forces de l'ordre

15 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

De violents affrontements ont éclaté jeudi 14 aout entre des combattants Wazalendo et les forces de l'ordre dans le quartier Tokolote, situé dans la commune de Mikelenge à Kindu (Maniema).

Ces combats ont causé des morts des deux côtés, des blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels, ont indiqué les autorités provinciales, sans autres précisions.

Des échanges de tirs nourris ont semé la panique parmi les habitants.

Face à cette situation, les autorités provinciales ont réagi en instaurant dès jeudi soir un couvre-feu. Il entre en vigueur de 20h30 à 5h du matin sur toute l'étendue de la ville de Kindu.

C'est ce qu'explique Taylor Lawamo Selemani, ministre provincial de l'Intérieur et de la sécurité.

