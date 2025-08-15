Congo-Kinshasa: L'Université de Kisangani interdit les téléphones portables dans les salles d'examen pour lutter contre la tricherie

15 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À dix jours du lancement de la session ordinaire des examens, l'Université de Kisangani (UNIKIS) a annoncé un renforcement de ses mesures de lutte contre la tricherie, notamment face à l'usage croissant de l'intelligence artificielle.

Dans un communiqué exploité le jeudi 14 août par Radio Okapi, le secrétaire général académique, le professeur Katwala Gatate Banda, dénonce une recrudescence inquiétante de la fraude académique dans plusieurs facultés. Il évoque une « ampleur effrayante et suicidaire » de la tricherie, facilitée par l'utilisation de l'application robotique ChatGPT lors des évaluations.

Face à cette situation, l'UNIKIS interdit formellement l'introduction de tout appareil de communication dans les salles d'examen. Aucun autre effet personnel ne sera autorisé : les étudiants ne pourront entrer qu'avec leur stylo, précise le communiqué.

En amont du début des examens prévu pour le 25 août, le professeur Katwala appelle les autorités décanales et la coordination estudiantine à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le respect strict de cette mesure.

