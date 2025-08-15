Congo-Kinshasa: Kinshasa - Inquiétude croissante à Lalou et Don Bosco face aux sites érosifs à l'approche des pluies

À Kinshasa, l'angoisse monte chez les habitants des zones touchées par l'érosion, alors que la saison sèche touche bientôt à sa fin. Dans les quartiers de Binza Delvaux (Ngaliema) et Mont-Ngafula, les riverains des sites érosifs de Lalou et Don Bosco redoutent les premières pluies, synonymes de glissements de terrain et de routes impraticables.

À Lalou, les travaux avancent mais l'urgence demeure

Sur l'avenue Lalou, les travaux de stabilisation ont repris depuis près de deux mois. Financés par le gouvernement provincial et confiés à l'entreprise Aaron Sefu, le chantier est prévu pour durer vingt mois. Lors du passage d'une équipe de Radio Okapi, les ouvriers étaient à pied d'oeuvre, avec notamment une pelle hydraulique en pleine activité au fond du ravin.

Doudou Kalonda, habitant du quartier, se montre optimiste :

« L'entreprise qui a gagné ce marché nous a promis qu'avant la fin de la saison sèche, les travaux de stabilisation de l'érosion prendront fin ».

Mais malgré cette promesse, plusieurs riverains appellent à une accélération du rythme, craignant que les pluies ne viennent compromettre les efforts déjà engagés.

À Don Bosco, l'inaction alimente la peur

La situation est bien plus préoccupante à Don Bosco, dans la commune de Mont-Ngafula. Aucun chantier n'a encore été lancé pour contrer l'érosion qui menace la route Jeunesse, un axe stratégique reliant Pompage à Mama Koko, près de Zamba Telecom.

Cette route est une alternative précieuse pour accéder à la RN1 sans passer par la très encombrée place Pompage.

Sans travaux en vue, les habitants redoutent que les pluies imminentes ne rendent cette voie impraticable, aggravant les embouteillages et isolant davantage le quartier.

À mesure que les jours passent, l'inquiétude gagne les riverains. Entre espoir à Lalou et frustration à Don Bosco, tous appellent les autorités à agir vite et efficacement pour éviter une nouvelle saison de catastrophes.