Congo-Kinshasa: Vastes étendues de champs détruites par des pluies diluviennes à Mahagi

Plusieurs hectares de diverses cultures ont été ravagés ces derniers jours par des pluies diluviennes accompagnées de vents violents dans la chefferie de Djukoth, située dans le territoire de Mahagi, à environ 185 kilomètres au nord de Bunia, en Ituri.

Les cultures les plus touchées par cette catastrophe naturelle sont le manioc, le maïs, la pomme de terre, l'oignon, le café, la canne à sucre, la patate douce ainsi que d'autres légumineuses. Selon des sources locales, ces intempéries affectent particulièrement le groupement de Pamitu Amée, une région reconnue pour son activité agricole.

Cette situation attire de nombreux agriculteurs venus des villages environnants pour travailler dans cette zone.

Ce phénomène naturel plonge non seulement plusieurs centaines d'agriculteurs dans une impasse en raison de leurs pertes considérables, mais fait également redouter une crise alimentaire dans la région, déjà fragilisée par une dégradation de la situation sécuritaire.

Certains agriculteurs redoutent que cette situation aggrave les défis socio-économiques dans cette zone, qui accueille également des milliers de personnes déplacées. Les paysans de la chefferie de Djukoth, victimes de lourdes pertes, lancent un appel au Gouvernement pour une aide urgente afin de les soutenir dans la relance de leurs activités agricoles.