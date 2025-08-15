Algérie: 10e Conférence mondiale sur la fatwa - Belmehdi et Zaid El Kheir visitent la Mashiakhet d'Al Azhar

ALGER — La délégation algérienne participant à la 10e Conférence mondiale sur la fatwa, en Egypte, composée du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi et du président du Haut conseil islamique (HCI), Mabrouk Zaid El Kheir, a visité la Mashiakhet d'Al Azhar au Caire, indique jeudi un communiqué du HCI.

Cette visite, effectuée en compagnie d'une délégation de ministres des Wakfs, de muftis, de présidents de Hauts conseils islamiques et de représentants d'institutions islamiques participant à la conférence, a permis de souligner la nécessité de "renforcer l'unité des rangs pour lutter contre les idées extrémistes, et d'utiliser les applications de l'intelligence artificielle pour faciliter le travail des muftis, en élaborant une charte éthique régissant l'utilisation de ces techniques, dans le cadre de la préservation de la dignité de l'individu et la protection de sa vie privée", précise le communiqué.

A cette occasion, les différentes délégations ont mis l'accent sur la nécessité "d'adopter les initiatives scientifiques et intellectuelles des institutions au référentiel religieux fédérateur, dont l'impact positif s'étend à travers le monde, alliant l'authenticité et la modernité dans le traitement des questions de la Oumma", poursuit le communiqué.

"Le rôle des institutions religieuses et éducatives dans le monde arabo-musulman, qui ont la responsabilité morale et religieuse de faire connaître la cause palestinienne et l'histoire d'Al-Qods, notamment avec la poursuite de l'agression brutale menée depuis près de deux ans par l'entité sioniste contre Ghaza", a été débattu lors de cette rencontre.

Les participants ont dénoncé, à ce propos, "la méconnaissance des vérités historiques concernant la Palestine, par un grand nombre des enfants de la Oumma", appelant à l'élaboration d'une stratégie éducative dans les différents pays musulmans, visant à conscientiser davantage les jeunes générations, à renforcer leur attachement à leur identité arabo-islamique et à contrecarrer les tentatives de falsification de l'histoire.

Il convient de noter que cette visite a eu lieu en marge des travaux de la 10e Conférence mondiale sur la fatwa, placée sous le thème "La formation du mufti éclairé à l'ère de l'intelligence artificielle".