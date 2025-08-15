Afrique: Foot/ CHAN-2024 (Décalé à 2025) Gr.C - Le point avant la 4e journée

13 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le point du groupe C du Championnat d'Afrique des nations de football CHAN-2024 (décalé à 2025), avant les deux matchs de la quatrième journée, prévus vendredi au Mandela National stadium de Kampala ( heures algériennes).

4e journée (Vendredi, 15 août) :

Guinée - Algérie 15h00

Niger - Afrique du Sud 18h00

Ouganda : exempte

Classement : Pts J Diff

1. Ouganda 6 3 +2

2. Algérie 4 2 +3

3. Afrique du Sud 4 2 +1

4. Guinée 3 3 -3

5. Niger 0 2 -3

Déjà joués :

Niger - Guinée 0-1

Ouganda - Algérie 0-3

Algérie - Afrique du Sud 1-1

Guinée - Ouganda 0-3

Afrique du Sud - Guinée 2-1

Ouganda - Niger 2-0

Reste à jouer :

5e et dernière journée (lundi 18 août) :

A Kampala : Afrique du Sud - Ouganda 18h00

A Nairobi : Algérie - Niger 18h00

Guinée : exempte

NB : Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale, prévus les 22 et 23 août.

