Afrique: Foot/ CHAN-2024 (Décalé à 2025) Gr.C - Le point avant la 4e journée

ALGER — Le point du groupe C du Championnat d'Afrique des nations de football CHAN-2024 (décalé à 2025), avant les deux matchs de la quatrième journée, prévus vendredi au Mandela National stadium de Kampala ( heures algériennes).
4e journée (Vendredi, 15 août) :
Guinée - Algérie 15h00
Niger - Afrique du Sud 18h00
Ouganda : exempte
Classement : Pts J Diff
1. Ouganda 6 3 +2
2. Algérie 4 2 +3
3. Afrique du Sud 4 2 +1
4. Guinée 3 3 -3
5. Niger 0 2 -3
Déjà joués :
Niger - Guinée 0-1
Ouganda - Algérie 0-3
Algérie - Afrique du Sud 1-1
Guinée - Ouganda 0-3
Afrique du Sud - Guinée 2-1
Ouganda - Niger 2-0
Reste à jouer :
5e et dernière journée (lundi 18 août) :
A Kampala : Afrique du Sud - Ouganda 18h00
A Nairobi : Algérie - Niger 18h00
Guinée : exempte
NB : Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale, prévus les 22 et 23 août.