Algérie: Hadj 2026 - Les agences de voyages invitées à s'inscrire et à retirer le cahier des charges

ALGER — L'ensemble des agences de tourisme et de voyages souhaitant se porter candidates à l'organisation du hadj pour la saison 1447h/2026, sont invitées à s'inscrire et à retirer le cahier des charges à partir de jeudi via le portail électronique +Bawabetelhadj+, a annoncé, dans un communiqué, l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO).

Les agences intéressées peuvent s'inscrire et retirer le cahier des charges de cette opération via le portail algérien du hadj: https://bawabetelhadj.dz et le site officiel de l'ONPO : https://onpo.dz , précise l'Office.

Le dossier de candidature doit être déposé en main propre auprès de l'ONPO, contre le versement d'un montant de 5.000 DA, ajoute la même source.

Le dernier délai pour la réception des dossiers de candidature est fixé au 24 août 2025 à midi.