Algérie: Boumerdes - Clôture de la 13e université d'été des cadres du Front Polisario

BOUMERDES — La 13e université d'été des cadres du Front Polisario, ayant vu la participation de plus de 400 cadres représentant différentes instances et institutions de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), a été clôturée, mercredi, à l'Université M'hamed Bougara de Boumerdes.

Portant le nom du Chahid Dah El Bendir et organisée sous le slogan "Lutte et sacrifice pour imposer l'indépendance et la liberté", cette édition a été clôturée par l'ambassadeur sahraoui en Algérie, Khatri Addouh Khatri, en présence du président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), Saïd Ayachi, des autorités locales de la wilaya de Boumerdes, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, de parlementaires, de chefs de partis politiques, de chercheurs universitaires et d'organisations de la société civile.

Dans son allocution à cette occasion, M. Ayachi a évoqué l'évolution de la lutte sahraouie, passée "d'une lutte populaire dans le cadre d'un mouvement à une révolution populaire de résistance par tous les moyens, ayant remporté de nombreuses victoires sur tous les plans".

Il a affirmé, à ce propos, que "la victoire et la gloire seront inévitablement du côté du peuple sahraoui, tôt ou tard, d'autant qu'une forte volonté existe, se renforçant avec le temps tant chez le peuple sahraoui que chez sa direction".

De son côté, le président de l'université d'été des cadres du Front Polisario, Mrabih Mami Adday, a souligné que le peuple sahraoui "mène une lutte acharnée", insistant sur la nécessité de consolider la place de la RASD "en tant que réalité nationale, régionale et internationale, et comme facteur d'équilibre et de stabilité dans l'ensemble de la région".

Il a également appelé l'ONU à accélérer la mission de la MINURSO afin de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, tout en exhortant l'Union européenne (UE) à s'abstenir de signer des accords avec l'occupant marocain pour piller les ressources sahraouies.

De nombreux intervenants à la séance de clôture ont, pour leurs parts, souligné que cet événement constituait une étape de renforcement de la coopération avec le peuple sahraoui, victime de répression et de tentatives d'extermination de la part de l'occupant marocain.

A noter que la cérémonie de clôture de cette université a été marquée par un hommage rendu à la famille du chahid Dah El Bendir Berhah, ainsi qu'à celles d'autres martyrs sahraouis, et à des personnalités politiques et culturelles soutenant la cause sahraouie.