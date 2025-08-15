Congo-Brazzaville: Karaté - Junior Mobonda à l'Open d'Autriche en ligne de mire

Le Congolais Junior Mobonda engagé dans la catégorie de +84kg a terminé sur le podium de l'Open international de karaté de l'unité diaspora et meilleurs compétiteurs tenu du 8 au 10 août à Douala au Cameroun.

« C'est une immense fierté pour le karaté congolais d'avoir participé à l'évenement sportif de l'année le plus attendu au Cameroun », a-t-il déclaré. La compétition, a expliqué le karatéka, a réuni seize pays notamment l'Autriche, le Tchad, la Côte d'Ivoire, les Etats Unis, la France, l'Afrique du sud, la Belgique, le Congo, la République démocratique du Congo, le Canada, le Sénégal, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République centrafricaine et le Cameroun.

Elle lui a permis d'assurer sa qualification pour l'Open d'Autriche prévu du 15 au 18 janvier 2026. Un bonheur qu'il n'a pas voulu cacher. « J'ai vibré au rythme de la compétition de haut niveau en démontrant une énergie et une détermination remarquables qui m'ont permis de porter haut les couleurs du karaté congolais. Je suis fier d'avoir été acteur de cet évènement qui porte des valeurs des karatékas de la diaspora et l'excellence. », a-t-il souligné.

Cet ancien diable rouge qui a passé 8 ans sans participer à une compétition nationale et internationale s'est dit très soulagé et fier de la performance réalisée. Selon son propre témoignage, il a été interdit de participer à toutes les activités liées au karaté par le bureau exécutif fédéral en septembre 2018 pour avoir revendiqué les primes de voyage après les championnats d'Afrique de karaté tenus du 28 août au 8 septembre de cette année au Rwanda.

Junior Mobonda a participé à l'open du Cameroun de cette année grâce à l'invitation du président de la Fédération camerounaise de karaté Me Bertin Dongmo à qui il lui traduit sa reconnaissance . « Déçu, j'ai eu l'idée de revenir sur le tatami pour participer à ce tournoi pour ma qualification à l'Open d'Autriche. J'ai ma préparation de six mois et je lance un appel à des grandes sociétés comme la SNPC, MTN Congo et Airtel Congo et autres de me soutenir dans la préparation », a-t-il sollicité.

En mai de cette année, Junior Mobonda a été élu trésorier général adjoint de la Ligue départementale de karaté de Brazzaville. Le mois suivant, il a été suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre par le président de la Ligue. Le choix de revenir sur le tatami s'imposait alors.