Gabon: Santé/Infrastructures - Le Président Oligui Nguema tient son pari à Moanda

Cette ville carrefour de la province du Haut-Ogooue écrit une page glorieuse de son histoire avec l'inauguration hier mardi 12 août 2025, du nouvel Hôpital Départemental.

Un établissement sanitaire symbole fort de notre marche commune vers un Gabon fort, uni et fier, où chaque citoyen peut recevoir des soins de qualité.

Dès la période de transition, le Chef de l'Etat avait assuré le Ministre de la Santé, de toutes les facilités visant à mettre très rapidement à la disposition des populations, cette structure dont les travaux avaient été lancés il y plus de 10 ans.

Dans son discours, le Professeur Adrien Mougoungou a salué le soutien déterminant de la Compagnie Minière de l'Ogooue (COMILOG), partenaire qui a permis l'acquisition de matériels de dernière génération pour un montant d'environ trois milliards de F CFA.

Notons que l'Hôpital Départemental de Moanda officiellement mis en service par le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, dispose de services clés, notamment un bloc opératoire moderne, des unités de réanimation et de soins critiques, ainsi que des équipements spécialisés en radiologie, ophtalmologie, stomatologie et laboratoire complet.

"Monsieur le Président de la République, Je voudrais vous exprimer notre profonde gratitude pour la dynamique nouvelle que vous avez impulsée à travers le pays. Votre Vision a non seulement permis l'accélération et la réalisation de projets tels que celui-ci, mais a également rendu possible des collaborations fructueuses entre les acteurs publics et privés, comme en témoigne le partenariat avec COMILOG" a dit le Ministre de la Santé.

Le Professeur Adrien Mougoungou a également remercié les 145 professionnels de santé qui vont travailler dans cet hôpital, notamment les médecins, sages-femmes, techniciens et personnels d'appui qui sont les gardiens au quotidien de notre santé.

Cet hôpital s'inscrit dans la vision d'un Gabon solidaire, digne et équitable, où chaque citoyen peut accéder à des soins de qualité. Il est également en ligne avec le Plan National de Développement Sanitaire qui vise à mailler notre paysage d'infrastructures sanitaires modernes et accessibles à tous.

"Investir dans la santé, c'est investir dans la dignité et dans l'avenir de notre pays. Merci, Monsieur le Président, pour votre soutien et votre confiance. Nous sommes fiers de travailler sous votre impulsion et nous sommes convaincus que cet hôpital sera un symbole de la nouvelle dynamique que vous avez insufflée à notre pays", a conclu le Ministre de la Santé.

Le Président de la République a également remis une ambulance pour faciliter les interventions d'urgences et les évacuations vers le Centre Hospitalier Universitaire Amissa Bongo de Franceville.