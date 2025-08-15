Gabon: Moyen-Ogooué/Lambaréné 1er siège - Paul Marie Gondjout vs Madeleine Berre

Les législatives et les locales vont voir s'affronter de gros calibres politiques. Dans la province de l'Estuaire comme bien d'autres du Gabon, les acteurs de la scène aiguisent leurs stratégies de communication pour faire adhérer les électeurs à leurs causes. C'est le cas à Lambaréné dans le premier siège, Paul Marie Gondjout va affronter Madeleine Berre aux législatives. C'est l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB) contre le Parti démocratique gabonais (PDG).

Paul Marie Gondjout et l'UDB pour la conquête du premier siège

Les batailles étaient rudes et parfois risquées durant les quatorze années de gouvernance du régime Ali Bongo Ondimba. Paul-Marie Gondjout, opposant farouche à ce régime, s'était toujours montré intraitable, intransigeant comme de nombreux Gabonais épris de justice, d'équité, de démocratie et bien d'autres vertus républicaines.

En actant sa fusion-absorption avec l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le désormais ancien président de l'Union nationale initiale (UNI) s'en va en toute confiance pour la conquête du premier siège de la commune de Lambaréné. L'objectif exprimé par Paul-Marie Gondjout est d'apporter sa pierre au front républicain, autour des valeurs d'unité, de renouveau, d'inclusivité dans l'optique de bâtir cet édifice nouveau qu'est le Gabon.

Madeleine Berre et le PDG

Femme de terrain, Madeleine Berre, membre influente du Parti démocratique gabonais a des racines bien enfouies à Lambaréné, dans le premier siège. Elle va sans doute jouer la carte de l'expérience et surtout dépoussiérer son carnet d'adresses pour occuper l'espace électoral. Députée sortante, Madeleine Berre a des atouts pour la reconquête de ce siège qu'elle a perdu lors du coup de la libération du 30 août 2023. Elle va sans doute, jouer avec le crédit confiance. Beaucoup d'électeurs lui sont redevables et plusieurs ont un attachement aux actes qu'elle aurait posés. Son électorat pourrait lui faire à nouveau confiance en lui accordant leurs suffrages.

Madeleine Berre ne ferait pas de cadeau à ses adversaires. La reconquête de son siège va nécessiter la multiplication des stratégies sur le terrain pour cette femme du parti de masse. Elle va convaincre les populations de son siège d'adhérer à sa cause et amener les électeurs à voter pour elle.

Les élections législatives et locales promettent des duels au sommet dans toutes les circonscriptions ou presque. L'issue de ces différentes batailles électorales est attendue en toute fraternité démocratique.