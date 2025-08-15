Afrique de l'Ouest: Risque de débordement du fleuve Gambie à Kédougou 'dans les prochains jours'

Kédougou — La Brigade des ressources en eau de Kédougou et de Tambacounda signale un risque débordement du fleuve Gambie dans les prochains jours, en raison d'une tendance à la hausse de 24 centimètres de ce cours d'eau à la station de Kédougou.

"La tendance est à la hausse de 24 centimètres comparativement à la même date de l'année dernière où le niveau du fleuve était de 2, 95 m", a déclaré à l'APS Idrissa Ka, chef de la Brigade des ressources en eau de Tambacounda et Kédougou.

Sur cette base, il signale un risque débordement du fleuve Gambie dans les prochains jours.

"Il faut rappeler que la cote d'alerte à la station de Kédougou est de 07 mètres", a-t-il relevé dans un bulletin d'information daté de ce jeudi 14 août, indiquant que le plan d'eau du fleuve Gambie a évolué rapidement ce jour, au niveau de la station de Mako, atteignant 6 mètres à 8h00.

"Au niveau de la station de Mako, la hauteur d'eau notée ce [jeudi] matin à 8 heures est de 3, 94 m contre 3, 70m le 13 août 2025, à 8 heures 00. La tendance est à la hausse de 19 centimètres comparativement à la même date de l'année (14 août 2024 à 8H 00), le niveau du fleuve était de 3, 12 m", a souligné le chef de la Brigade des ressources en eau de Tambacounda et Kédougou.

Ce jeudi, le niveau du fleuve Gambie à la station de Gouloumbou, dans la région de Tambacounda, est évalué à 12 centimètres, dépassant la côte d'alerte.

"Au niveau de la station de Gouloumbou, la hauteur d'eau notée ce [jeudi] matin à 8H00 est de 4, 86 m contre 4, 65m le 13 août 2025 à 8H00. La tendance est à la hausse de 21 cm, comparativement à la date de l'année dernière (14 août 2024 à 0 8H00), le niveau du fleuve est à 3, 24m", a-t-il ajouté.

Le plan d'eau a enregistré aussi une forte hausse à la station de Simenti avec 13 centimètres, dépassant la côte d'alerte, a-t-il poursuivi.

"Au niveau de la station de Simenti, la hauteur de l'eau notée ce [jeudi] matin à 8H00 est de 5, 67m contre 5, 59 m le 13 août 2025 à 8H00. La tendance est à la hausse de 08 cm comparativement à la même date de l'année dernière (14 août 2024 à 8H00), le niveau du fleuve était à 5, 20 m", a-t-il insisté.

Selon Idrissa Ka, "si les évènements pluvio-orageux persistent dans la zone du bassin du fleuve Gambie, la cote d'alerte pourrait être atteinte au niveau des stations de Kédougou, de Mako, de Simenti et de Gouloumbou pendant les prochains jours".

Il a prévenu qu'une telle situation pourrait entrainer "des débordements par endroit et des inondations dans les zones basses et accentuer celle déjà en cours à la station vers Kédougou, surtout dans la zone de Falémé".

Il a invité les populations sur l'axe Kédougou-Mako et Simenti-Gouloumbou-Nétéboulou-Guénotto, à prendre des mesures préventives sur l'évolution du plan d'eau, pour éviter des désagréments pour les riverains et les infrastructures.