Tunisie: 'Kolna Nghanni' - Quand le public devient la voix du spectacle au Festival de Nabeul

Depuis son lancement le 18 juillet, la 37e édition du Festival International de Nabeul continue d'affirmer son rayonnement culturel et artistique en Tunisie. Hier soir, jeudi 14 août 2025, une nouvelle soirée phare a conquis le public : le spectacle "Kolna Nghanni", dirigé par le maestro Jihed Jbara, a affiché complet pour la deuxième fois après un premier succès enregistré le 22 juillet. Cette édition du festival se distingue par une série de concerts sold out, témoignant de l'engouement croissant autour de l'événement.

Une soirée où le public devient acteur et star

"Kolna Nghanni" se présente comme une expérience musicale innovante et participative, invitant le public à devenir le véritable protagoniste de la soirée. Guidés par un orchestre live composé de 20 musiciens talentueux, les spectateurs ont été invités à chanter en choeur des morceaux emblématiques du patrimoine musical arabe et tunisien. Sous la direction experte du maestro Jihed Jbara, la dynamique entre orchestre et public a créé une atmosphère vibrante, alliant émotion, partage et virtuosité.

La soirée s'est ouverte sur un hommage vibrant avec l'interprétation de "Haramt Ahbek", un classique de la défunte Warda Al-Jazairia, qui a donné le ton à une succession de morceaux cultes. Le public, invité à respecter un dress code blanc et jaune, a incarné cette unité musicale en reprenant en coeur des titres immortels de légendes telles qu'Oum Kalthoum, Abdel Halim Hafez, Mayada El Hennawy, Julia Boutros, Asala Nasri, Melhem Barakat, Shireen, ainsi que des classiques tunisiens comme la nuba de Sidi Mansour.

Une célébration de la musique et de la culture

Au-delà de "Kolna Nghanni", cette 37e édition s'est illustrée par la présence d'artistes majeurs de la scène tunisienne et arabe, à l'image du grand Sabeur Rebai, Si Lemhaf, Mortadha Fetiti, Ziara, Zied Gharsa et Raouf Maher, qui ont tous contribué à l'atmosphère unique du festival. Chaque spectacle affichait complet, signe de l'ampleur du succès rencontré cette année.

Le maestro Jihed Jbara a exprimé sa satisfaction face à la qualité de l'interaction avec le public nabeulien, soulignant "l'aptitude exceptionnelle des spectateurs tunisiens à écouter, mémoriser et chanter avec justesse les mélodies, ce qui crée une synergie rare et précieuse entre la scène et le public". Cette complicité a été le fil conducteur d'une soirée qui s'est démarquée par son originalité et son intensité émotionnelle.

Par ailleurs, la soirée "Kolna Nghanni" ne se limite pas à une simple performance musicale : elle est une véritable célébration du patrimoine oriental et tunisien, où le public et les musiciens partagent une communion artistique profonde. Ce format innovant, qui transforme les spectateurs en chanteurs, démontre l'évolution du festival vers des expériences participatives, renouvelant ainsi le rapport traditionnel entre artistes et public.

Ceci pour dire que cette édition 2025 du Festival International de Nabeul, avec son succès sans précédent et ses soirées sold out, confirme sa place d'événement incontournable dans le paysage culturel tunisien. En mêlant tradition et modernité, diversité musicale et engagement du public, le festival s'impose comme une vitrine prestigieuse de la richesse et de la vitalité artistique de la Tunisie.