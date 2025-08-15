Tunisie: Produits alimentaires et eaux impropres à la consommation saisis dans trois gouvernorats

L'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a mené, en coordination avec les services de sécurité, plusieurs opérations de contrôle dans les gouvernorats du Kef, de Bizerte et de Jendouba. Ces interventions ont permis la saisie et la destruction de quantités importantes de denrées alimentaires et de boissons jugées dangereuses pour la santé des consommateurs.

Au Kef, les agents de l'INSSPA ont découvert 309 kilogrammes de fromage râpé entreposés dans des conditions d'hygiène déplorables, en violation flagrante des normes de sécurité alimentaire. Après inspection, les produits ont été immédiatement saisis et détruits. Un procès-verbal a été établi et des poursuites ont été engagées contre les contrevenants.

À Bizerte, les contrôleurs ont intercepté 140 kilogrammes d'amandes impropres à la consommation, ainsi que 40 kilogrammes de graines de cresson dont la date de péremption était largement dépassée. Ces produits étaient destinés à la vente malgré les risques sanitaires évidents. Là encore, l'ensemble du stock a été détruit après constat d'infraction.

À Jendouba, l'INSSPA a saisi pas moins de 912 bouteilles d'eau minérale de différentes tailles, abandonnées sur le bord de la route, exposées directement au soleil et à la poussière. Ces conditions de stockage inappropriées compromettaient la qualité du produit et représentaient un danger sanitaire réel pour les consommateurs.

À l'issue de ces opérations, l'INSSPA a réaffirmé sa vigilance et son engagement à faire respecter la législation en matière de sécurité alimentaire. L'institution appelle tous les professionnels du secteur à respecter scrupuleusement les normes d'hygiène et de conservation, sous peine de sanctions. Elle a également précisé que les campagnes de contrôle se poursuivront sans relâche sur l'ensemble du territoire pour protéger la santé publique.