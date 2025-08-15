Tunisie: Le Festival de Carthage remplace Ky-Mani Marley par un hommage à Fadhel Jaziri

Le concert de l'artiste jamaïcain Ky-Mani Marley, initialement prévu le 17 août à l'occasion de la 59e édition du Festival international de Carthage, a été officiellement annulé, a annoncé le comité d'organisation via la page officielle du festival. Cette décision intervient après plusieurs semaines de polémiques sur les réseaux sociaux concernant les positions présumées du chanteur en faveur de l'entité sioniste.

À la place, un hommage sera rendu à l'artiste tunisien feu Fadhel Jaziri avec la projection de son film « Thalathoun » (Trente), le 17 août à la même heure.

Les spectateurs ayant acheté des billets physiques pourront se faire rembourser à partir du lundi 18 août 2025, au siège de l'Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) à la Cité de la culture, entre 9h et 13h.

Pour les billets électroniques, les montants seront automatiquement remboursés sur les comptes bancaires des acheteurs à compter de la même date.

Bien que les organisateurs n'aient pas officiellement révélé les raisons de cette annulation, la programmation de Ky-Mani Marley, annoncée début juillet, avait déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux, en raison des positions supposées en soutien de l'entité sioniste. Cette annulation intervient après celle du concert de la chanteuse française Hélène Ségara, également prévue dans la programmation, et retirée sous la pression du public tunisien, en raison de ses liens perçus comme une normalisation avec l'entité sioniste.