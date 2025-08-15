Afrique du Nord: L'Algérien Yazid Mansouri nommé directeur sportif de l'Espérance de Tunis

L'Espérance Sportive de Tunis a annoncé la nomination de l'ancien international algérien Yazid Mansouri au poste de directeur sportif.

Sur sa page officielle, le club de Bab Souika a déclaré : « Dans le cadre de la poursuite du programme de restructuration de la section football, l'Espérance Sportive de Tunis annonce la nomination de l'Algérien-Français Yazid Mansouri en tant que directeur sportif. »

Le club a également rappelé le parcours de Mansouri en tant que joueur professionnel, soulignant qu'il a débuté sa carrière en 1997 avec Le Havre (France), avant d'évoluer pendant plus de 15 ans dans divers championnats européens et arabes. Il a notamment porté les couleurs de Coventry City en Angleterre (2003-2004), de Châteauroux (2004-2006), de Lorient (2006-2010), d'Al-Sailiya au Qatar (2010-2011), puis du CS Constantine en Algérie (2012-2013).

Yazid Mansouri a en outre été un pilier de l'équipe nationale algérienne, avec 70 sélections à son actif, dont sept années en tant que capitaine des Fennecs.

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en 2013, il s'est reconverti en dirigeant sportif, occupant divers postes de responsabilité dans des clubs et fédérations :

Stade Rennais (2017-2018) : responsable du recrutement et dénicheur de talents ;

Olympiakos (Grèce) et Nottingham Forest (Angleterre) (2018-2022) : responsable du recrutement ;

Monza (Italie) (2022-2025) : responsable du recrutement.

Il a également siégé au bureau fédéral de la Fédération algérienne de football et occupé le poste de coordinateur général des sélections nationales de 2014 à 2017.