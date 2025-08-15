Sénégal: Kédougou - Interpellation d'un individu pour proxénétisme

L'Antenne Régionale de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a arrêté, ce 9 août 2025, un homme à Kédougou pour association de malfaiteurs et proxénétisme, renseigne un post de la Police sur Facebook.

»L'enquête a débuté après un renseignement signalant l'arrivée d'une cinquantaine de jeunes filles nigérianes à Kharakhéna, un village de Kédougou, pour se prostituer. Ces filles étaient logées dans trois maisons appartenant au suspect, à qui elles devaient verser 2 000 FCFA par jour pour la location », détaille la Police.

L'interpellation a permis de retrouver l'individu et 34 jeunes filles, toutes nigérianes, dont une mineure. Le suspect a avoué louer près de 90 chambres dans ses trois propriétés, exclusivement à des prostituées et sans aucune autorisation administrative.