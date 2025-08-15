Congo-Kinshasa: CHAN 2025 - Otis Ngoma confie la perche à Brudel Efonge

14 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le sélectionneur des Léopards locaux, Otis Ngoma, a dévoilé la liste des joueurs qui défendront les couleurs nationales ce jeudi 14 août, face à l'Angola.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), une compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. Cette édition est organisée conjointement par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya.

Otis Ngoma a confié la perche de la RDC à Efonge, tandis que la ligne défensive sera assurée par Lolendo, Kokeleya et Ndombele, appuyés par Ntambwe, Kayembe et Kabwit au milieu de terrain.

En attaque, Mika, Kitambala, Basiala et Matobo seront alignés pour mener l'offensive.

Avec trois points au compteur, la RDC devra impérativement battre l'Angola, qui en compte quatre, pour rester dans la course.

