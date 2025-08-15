Congo-Kinshasa: Les jeunes du Bas-Uélé sensibilisés sur le bien-fondé de l'éducation

Le président du Conseil provincial de la jeunesse du Bas-Uélé, Roger Dangu, a exhorté, mercredi 13 août, les jeunes de cette province à un changement de mentalité, à s'investir dans l'éducation et dans le travail.

Il a lancé cet appel à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse, au stade Muzigatebe de Buta.

« Nous rappelons qu'aucune transformation n'est possible sans la connaissance, la discipline et le courage. Nous devons investir dans notre intelligence, notre savoir-faire et notre esprit d'initiative pour l'autonomisation des jeunes, afin de booster le développement intégral de notre province », a souligné Roger Dangu.

Il a invité la jeunesse bas-uelienne à relever le défi de bâtir leur province, en s'abstenant de la haine, du tribalisme, de la manipulation et de la violence.

Selon lui, les jeunes du Bas-Uélé sont appelés à rester unis.

« L'éveil patriotique que nous défendons n'est pas un simple slogan. C'est un engagement quotidien à défendre nos valeurs, protéger nos ressources et contribuer au développement de notre province. Chers jeunes, élevez-vous chaque matin avec la conviction que nous pouvons changer notre destin par le travail, l'intégrité et la persévérance. J'appelle donc chaque jeune à devenir un acteur de la paix, un ambassadeur de l'unité et un artisan du progrès... », a conclu Roger Dangu.