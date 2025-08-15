Congo-Kinshasa: Le nouveau ministre des ITP salue l'avancement des travaux sur la route des Rocades

Le nouveau ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza a salué, jeudi 14 août, l'avancement des travaux de la route des Rocades.

Il a visité de cette route périphérique, 73 km, accompagné des agents et cadres l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), maitre d'ouvrage délégué de ces travaux.

Pour cette première visite, le ministre John Banza a reçu du Directeur Général de l'Agence Congolaise des Grands Travaux un topo de l'ensemble de ce projet en deux fois deux voies qui ceinturent d'un côté la capitale congolaise.

Le nouveau patron des ITP a apprécié les efforts de lutte anti érosive sur l'avenue Njoku dans la commune Nsele, avant de poursuivre sur le parcours en traversant la localité Buma, les quartiers Kikimi et Mikondo dont la route reçoit peu à peu la couche de fondation.

A la base vie de COVEC, le ministre a présidé une réunion de maitrise des objectifs, avant de se rendre à Mitendi, à la jonction des 2 rocades avec la route nationale numéro 1.

Ici, un aménagement pour éviter un conflit entre les 2 routes est en cours de réalisation.

Il s'agit d'un échangeur à 3 niveaux qui a aussi été présenté à John Banza.

Au PK 13 de la rocade Sud-Ouest t, ce membre du Gouvernement a salué a apprécié l'important travail de Talutage réalisé et complété par la mise en oeuvre de la couche de roulement.

Avec ce premier contact avec le terrain, John Banza veut marquer différemment la gestion du secteur des infrastructures.

Le ministre a fini sa visite du jours sur le chantier de l'avenue Tourisme dont le bétonnage est réalisé par CREC-9 sous l'encadrement de la Direction provincial de l'ACGT à Kinshasa.

Outre le bétonnage de la route, une stabilisation du talus artificiel qui jouxte l'axe est pratiqué avec le concours du corps de génie militaire.

Ce chantier devra être bouclé avant la venue de la prochaine saison de pluie et la rentrée scolaire, selon des sources proches de l'ACGT.