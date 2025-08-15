Afrique: CHAN-2024 - La RDC dompte l'Angola (2-0)

Les Léopards A' de la RDC ont battu les Palancas Negras d'Angola, jeudi 14 août au Moi International Sports Centre de Nairobi (Kenya) sur le score de deux buts à zéro.

Lors de la première mi-temps, le match était serré et très disputé par les deux equipes. L'Angola dominait la possession (62 %) et a tiré 8 fois (dont 4 cadrés), sans parvenir à ébranler la défense congolaise. La RDC a de côté effectué 5 tirs, dont 3 ont mis à l'épreuve le gardien adverse.

La donne a changé au cours de la seconde mi-temps. Jephté Kitambala a ouvert le score sur une tête via un corner astucieux d'Aggée Basiala.

Quelques minutes après, Kalou Mokonzi a doublé la mise d'une autre tête, toujours sur corner de Basiala. Le sort du match a été ainsi scellé.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), une compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. Cette édition est organisée conjointement par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya.

Avec cette victoire, les fauves congolais ont fait un pas décisif vers la qualification. Ils totalisent alors 6 points en trois sorties.

Battu par un Kenya réduit à 10 lors de la 2e journée du CHAN 2025, le Maroc s'est relancé en s'imposant contre la Zambie ce jeudi lors de sa troisième sortie (3-1). Les Lions de l'Atlas compte aussi 6 points.

Le Maroc et la RDC vont donc s'affronter dimanche 17 août ; une rencontre pressentie comme la plus belle affiche du Groupe A du CHAN-2024.