Afrique: CHAN-2024 - La RDC dompte l'Angola (2-0)

14 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards A' de la RDC ont battu les Palancas Negras d'Angola, jeudi 14 août au Moi International Sports Centre de Nairobi (Kenya) sur le score de deux buts à zéro.

Lors de la première mi-temps, le match était serré et très disputé par les deux equipes. L'Angola dominait la possession (62 %) et a tiré 8 fois (dont 4 cadrés), sans parvenir à ébranler la défense congolaise. La RDC a de côté effectué 5 tirs, dont 3 ont mis à l'épreuve le gardien adverse.

La donne a changé au cours de la seconde mi-temps. Jephté Kitambala a ouvert le score sur une tête via un corner astucieux d'Aggée Basiala.

Quelques minutes après, Kalou Mokonzi a doublé la mise d'une autre tête, toujours sur corner de Basiala. Le sort du match a été ainsi scellé.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), une compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. Cette édition est organisée conjointement par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya.

Avec cette victoire, les fauves congolais ont fait un pas décisif vers la qualification. Ils totalisent alors 6 points en trois sorties.

Battu par un Kenya réduit à 10 lors de la 2e journée du CHAN 2025, le Maroc s'est relancé en s'imposant contre la Zambie ce jeudi lors de sa troisième sortie (3-1). Les Lions de l'Atlas compte aussi 6 points.

Le Maroc et la RDC vont donc s'affronter dimanche 17 août ; une rencontre pressentie comme la plus belle affiche du Groupe A du CHAN-2024.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.