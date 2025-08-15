Congo-Brazzaville: L'Orchestre symphonique des enfants de Brazzaville émerveille le public

Le groupe musical dénommé Orchestre symphonique des enfants de Brazzaville (Oseb) a organisé, le 13 août, dans la grande salle de la préfecture, un concert public de musique classique. Les enfants qui en font partie ont mis en exergue leur savoir-faire pour galvaniser la foule.

Avec un répertoire ultra séduisant composé des morceaux des grands artistes du monde, les jeunes musiciens ont tenu le public en haleine. Ils ont été accompagnés par certains experts allemands, venus pour la circonstance.

Dans la grande salle de la préfecture pleine à craquer, la symbiose des instruments, notamment des violons; le professionnalisme et la concordance des accords musicaux ont emporté le public dans un univers onirique. « Sincèrement, je sors très mûri et enrichi. C'était de la musique des grands jouée par des jeunes. Félicitations à l'Orchestre symphonique des enfants de Brazzaville pour ce spectacle émouvant. Je souhaite que ce genre de spectacle soit organisé régulièrement afin de nous sortir des sentiers battus. A quelques jours de la célébration de l'indépendance, le son "Indépendance cha cha" m'a fait frissonner », a déclaré un spectateur.

Au menu de ce concert, les spectateurs ont eu droit aux sons anthologiques comme "Brazzavillois" de Makoumba-Nzabi, "Valse2" de l'artiste Dmitri Shostakovich, "Merci maman" du célèbre Alphonse Ntaloulou, "Asia" de Sophie Dufeutrelle, "Indépendance cha cha" de l'incontournable Joseph Kabasele et bien d'autres.

En présence de certains membres du gouvernement et du corps diplomatique, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Congo, le Dr Wolfgang Klapper, a retracé le parcours de cet orchestre avant de rappeler sa disponibilité à l'accompagner tout en encourageant ses membres à la persévérance. L'un des dirigeants de ce groupe, le Dr Fouemina Tanguy, pour sa part, a promis d'organiser d'autres spectacles, notamment en septembre prochain.

L'Oseb est le seul orchestre symphonique des jeunes en République du Congo. Une initiative congolaise qui a vu le jour grâce à un don de matériel de l'ambassade de l'Allemagne et bénéficie depuis de l'accompagnement des experts musicaux du Senior experten service de ce pays.