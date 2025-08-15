Congo-Brazzaville: L'Orchestre symphonique des enfants de Brazzaville émerveille le public

14 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Le groupe musical dénommé Orchestre symphonique des enfants de Brazzaville (Oseb) a organisé, le 13 août, dans la grande salle de la préfecture, un concert public de musique classique. Les enfants qui en font partie ont mis en exergue leur savoir-faire pour galvaniser la foule.

Avec un répertoire ultra séduisant composé des morceaux des grands artistes du monde, les jeunes musiciens ont tenu le public en haleine. Ils ont été accompagnés par certains experts allemands, venus pour la circonstance.

Dans la grande salle de la préfecture pleine à craquer, la symbiose des instruments, notamment des violons; le professionnalisme et la concordance des accords musicaux ont emporté le public dans un univers onirique. « Sincèrement, je sors très mûri et enrichi. C'était de la musique des grands jouée par des jeunes. Félicitations à l'Orchestre symphonique des enfants de Brazzaville pour ce spectacle émouvant. Je souhaite que ce genre de spectacle soit organisé régulièrement afin de nous sortir des sentiers battus. A quelques jours de la célébration de l'indépendance, le son "Indépendance cha cha" m'a fait frissonner », a déclaré un spectateur.

Au menu de ce concert, les spectateurs ont eu droit aux sons anthologiques comme "Brazzavillois" de Makoumba-Nzabi, "Valse2" de l'artiste Dmitri Shostakovich, "Merci maman" du célèbre Alphonse Ntaloulou, "Asia" de Sophie Dufeutrelle, "Indépendance cha cha" de l'incontournable Joseph Kabasele et bien d'autres.

En présence de certains membres du gouvernement et du corps diplomatique, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Congo, le Dr Wolfgang Klapper, a retracé le parcours de cet orchestre avant de rappeler sa disponibilité à l'accompagner tout en encourageant ses membres à la persévérance. L'un des dirigeants de ce groupe, le Dr Fouemina Tanguy, pour sa part, a promis d'organiser d'autres spectacles, notamment en septembre prochain.

L'Oseb est le seul orchestre symphonique des jeunes en République du Congo. Une initiative congolaise qui a vu le jour grâce à un don de matériel de l'ambassade de l'Allemagne et bénéficie depuis de l'accompagnement des experts musicaux du Senior experten service de ce pays.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.