Congo-Brazzaville: Petites et moyennes entreprises - « Jeunes, osez entreprendre »

14 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Soutenir l'auto-emploi et l'employabilité des jeunes est l'un des enjeux de la caravane de l'entrepreneuriat lancée par le département ministériel chargé des petites et moyennes entreprises, le 19 mars 2024 à Ignié, dans le département de Djoué-Lefini. L'initiative dont la philosophie se résume en une phrase : « Jeunes, osez entreprendre », a bouclé sa ronde dans le Nord du pays et se poursuit à ce jour dans l'axe Sud.

Après son passage dans douze localités allant d'Ignié à Epena dans la Likouala, la caravane de l'entrepreneuriat continue ainsi de sillonner les contrées de l'hinterland, notamment dans le département du Niari, pour mettre à la disposition des jeunes des informations utiles à la création d'entreprises, les aider à transformer leurs idées en projets réalisables. Aussi est-il question de susciter davantage de vocations entrepreneuriales suivant l'engagement pris par les pouvoirs publics autour du projet : « Un jeune, une entreprise ».

Les jeunes porteurs de projets bénéficient de la réduction de 75% des frais de création et de formalisation de leurs entreprises. Au lieu de s'acquitter de la somme de 100 000 FCFA qui est le montant de la taxe unique, ces derniers ne paient que la somme de 25 000 FCFA. « Le projet "Un jeune, une entreprise" consiste à créer, sur une période de douze mois, 10 000 entreprises, en subventionnant les formalités administratives de création d'entreprise à hauteur de 75% du montant de la taxe unique de création pour les entreprises individuelles », a fait savoir la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, lors du lancement de cette caravane.

Le directeur général de l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises, Aimé Blanchard Linvani, abonde dans le même sens en soulignant : « A chaque étape, notre engagement est de donner à toutes les couches sociales un accès équitable aux ressources et aux opportunités entrepreneuriales. Aussi, de montrer à chacun de vous que l'entrepreneuriat est un moyen permettant de créer des emplois, stimuler la croissance et répondre aux défis socio-économiques de notre pays ».

En tenant compte des potentialités des localités concernées, les animateurs de la caravane sensibilisent les bénéficiaires aux opportunités de création d'emplois qui existent dans leur environnement immédiat, les assistant dans l'élaboration des plans d'affaires. Il s'agit d'amener les jeunes à prendre conscience de ce que les ressources disponibles dans leurs localités sont autant d'occasions à saisir pour réaliser des projets socio-économiques qui feront d'eux de vrais acteurs du développement.

Actuellement, la caravane de l'entrepreneuriat sillonne le département du Niari. Elle se poursuivra dans d'autres localités, précisément dans le département de la Lékoumou.

