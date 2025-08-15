Ile Maurice: Deux livreurs séquestrés par un client mécontent

À Saint-Julien d'Hotman, une banale livraison de meubles a pris une tournure surréaliste mardi soir. Deux livreurs ont été retenus contre leur gré à l'intérieur d'une maison par un client mécontent. S'ils n'ont pas été blessés, ils restent tout de même marqués par cette expérience peu commune.

En fin d'après-midi, les deux employés d'une société d'ameublement s'étaient rendus dans un quartier résidentiel de Saint-Julien-d'Hotman pour livrer et assembler un lit et une armoire au domicile d'un couple. Après avoir procédé au montage selon les instructions, le propriétaire de la maison aurait estimé qu'une planche de l'armoire n'était pas droite et il a refusé la livraison. L'échange, qui avait commencé calmement, aurait ainsi rapidement dégénéré.

Selon le récit des victimes à la police, le client aurait verrouillé la porte principale à clé, gardé les clés sur lui et déclaré aux livreurs qu'ils ne quitteraient pas les lieux. Toutes les fenêtres étaient fermées et les rideaux tirés, piégeant les deux hommes pendant plus de deux heures. Ces derniers n'ont pu regagner leur liberté qu'aux alentours de 20 h 45, lorsque le client a finalement décidé de les laisser sortir.

Bien que les livreurs n'aient pas subi de violences physiques, cet incident illustre les risques auxquels sont exposés quotidiennement les professionnels de la livraison. «Chaque jour, des milliers de travailleurs sont confrontés à des situations où leur sécurité dépend de la vigilance des clients et de leur propre prudence. Ces métiers, souvent perçus comme simples ou routiniers, exigent une grande capacité à gérer le stress, des compétences physiques importantes et une patience à toute épreuve», explique une source au ministère du Travail.

Elle ajoute : «La séquestration de ces deux livreurs met en lumière l'importance du respect et de la considération que la société doit accorder à ceux qui assurent la livraison et l'installation de biens essentiels. Les professionnels de ce secteur ne se contentent pas de transporter des colis : ils représentent souvent le premier contact direct entre une entreprise et le client. Leur travail mérite reconnaissance et sécurité. Des incidents, comme celui-ci, soulignent combien il est crucial d'adopter des pratiques responsables et respectueuses, tant du côté des employeurs que des clients.»

Les livreurs ont porté plainte pour séquestration et la police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes entourant cette affaire. Ce cas, bien que rare, rappelle que le respect et la protection des travailleurs sont essentiels. Il met également en évidence l'importance de sensibiliser les clients aux risques du métier et de garantir un environnement sûr pour ceux qui assurent des services indispensables au quotidien.