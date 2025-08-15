Ile Maurice: Une session de sensibilisation pour renforcer l'engagement des utilisateurs

15 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Afin d'améliorer la compréhension du public concernant l'application MauPass, une séance d'information destinée aux personnes âgées a été organisée le mercredi 13 août au Centre social de Montagne-Blanche, en présence du ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul. MauPass est une plateforme nationale d'identité numérique visant à rationaliser et à sécuriser l'accès aux services administratifs en ligne.

Elle permet aux citoyens d'utiliser toute une gamme de services électroniques via une connexion unique et sécurisée, en utilisant leur carte d'identité nationale ou leur passeport pour s'authentifier.

Le ministre a rappelé que l'objectif est de développer un écosystème numérique solide. Chaque citoyen doit disposer de l'accès, des compétences, des outils et de la confiance nécessaires pour interagir avec le gouvernement et participer à l'économie numérique. Il a déclaré que la récente mise en place du système Motor Vehicle Licence en ligne illustre les efforts continus du ministère en faveur de la transformation numérique.

Avinash Ramtohul a aussi précisé que le système MauPass fonctionne comme une identité numérique. Les utilisateurs n'ont qu'à fournir des informations personnelles de base ainsi qu'une adresse électronique pour accéder en toute sécurité aux services. Il a encouragé davantage de personnes à utiliser les services électroniques disponibles via MauPass. En outre, le ministre a annoncé que d'autres services électroniques seront bientôt intégrés à la plateforme afin de faciliter la vie des citoyens et de réduire les longs délais d'attente.

