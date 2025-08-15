Ile Maurice: Vol de diamants d'une valeur de plus de Rs 54 millions

Un important vol de diamants a été signalé à la police de Curepipe. Les faits remontent au mois de février 2025, lorsqu'un inventaire a été effectué dans le coffre-fort d'une usine spécialisée dans le traitement de diamants, où étaient stockées des pierres brutes importées de Dubaï.
Lors de cette vérification, cinq pierres précieuses ont été trouvées manquantes :
- un diamant de 3,84 carats
- un diamant de 2,96 carats
- un diamant de 3,82 carats
- un autre diamant de 3,82 carats
- un diamant de 3,91 carats
La valeur totale de ces cinq pierres est estimée à environ Rs 408 000.
Cependant, l'affaire remonte en réalité à plusieurs mois auparavant. En octobre 2024, alors qu'il devait expédier des diamants bruts à Dubaï sur instruction du siège, le directeur local de l'entreprise s'était rendu compte que de grosses pierres avaient été remplacées par de plus petites. Des équipements appartenant à l'entreprise, estimés à environ Rs 775 000, ont également disparu.
Les pertes totales, incluant les diamants et le matériel manquant, sont évaluées à plus de Rs 54,3 millions. Les biens étaient assurés auprès d'une compagnie locale, mais les diamants volés n'ont pas pu être identifiés.
L'enquête est menée par la CID de Curepipe.