Ile Maurice: Vol de diamants d'une valeur de plus de Rs 54 millions

Un important vol de diamants a été signalé à la police de Curepipe. Les faits remontent au mois de février 2025, lorsqu'un inventaire a été effectué dans le coffre-fort d'une usine spécialisée dans le traitement de diamants, où étaient stockées des pierres brutes importées de Dubaï.

Lors de cette vérification, cinq pierres précieuses ont été trouvées manquantes :

un diamant de 3,84 carats

un diamant de 2,96 carats

un diamant de 3,82 carats

un autre diamant de 3,82 carats

un diamant de 3,91 carats

La valeur totale de ces cinq pierres est estimée à environ Rs 408 000.

Cependant, l'affaire remonte en réalité à plusieurs mois auparavant. En octobre 2024, alors qu'il devait expédier des diamants bruts à Dubaï sur instruction du siège, le directeur local de l'entreprise s'était rendu compte que de grosses pierres avaient été remplacées par de plus petites. Des équipements appartenant à l'entreprise, estimés à environ Rs 775 000, ont également disparu.

Les pertes totales, incluant les diamants et le matériel manquant, sont évaluées à plus de Rs 54,3 millions. Les biens étaient assurés auprès d'une compagnie locale, mais les diamants volés n'ont pas pu être identifiés.

L'enquête est menée par la CID de Curepipe.