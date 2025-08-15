Ile Maurice: Le stade Bienheureux Père-Laval renaît

15 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Le stade Bienheureux Père-Laval, situé à Sainte-Croix, rouvrira bientôt ses portes après plusieurs mois de travaux de rénovation. Longtemps laissé à l'abandon, le terrain servait de repère à des toxicomanes et à d'autres activités illicites.

Le projet, initié par la députée Anabelle Savabaddy, a été officiellement lancé après une visite sur le site, effectuée le 10 mars avec le ministre des Collectivités locales, Ranjeev Woochit. «Depi Zanvie mo ti lev sa dosie-la. Mo'nn met presion pou sa proze-la e mo finn koz avek minis Woochit. Se enn proze pou bann zanfan mo sirkonskripsion», a déclaré la parlementaire.

Le stade (avant) laissé à l'abandon.

Selon elle, l'état de dégradation du terrain avait déjà été signalé le 28 janvier, entraînant par la suite la décision de rénover entièrement l'infrastructure. Les travaux sont aujourd'hui presque achevés et l'inauguration est prévue dans les prochains jours. Concernant la sécurité, Anabelle Savabaddy assure que des dispositifs seront mis en place pour éviter que le site ne retombe dans ses travers.

Le stade rénové doit désormais offrir aux habitants de Sainte-Croix un espace dédié aux activités sportives et communautaires, après plusieurs années d'inutilisation.

