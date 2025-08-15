Ile Maurice: Un bénéfice record de Rs 252,7 M au premier trimestre

Air Mauritius a annoncé un bénéfice net de Rs 252,7 millions (environ 4,9 millions d'euros) pour le premier trimestre de l'exercice financier 2025/2026, couvrant la période d'avril à juin 2025. Les résultats, approuvés le 14 août 2025 par le conseil d'administration, représentent les meilleures performances de la compagnie pour un premier trimestre depuis neuf ans.

Ce résultat positif a été enregistré malgré plusieurs défis opérationnels. Un Airbus A330-900neo est resté immobilisé pendant huit semaines sur les treize que compte le trimestre, et la flotte a connu 24 incidents Aircraft on Ground (AOG), générant d'importantes dépenses de maintenance et de gestion des perturbations. Par ailleurs, la concurrence s'est intensifiée sur plusieurs routes.

Malgré ces contraintes, les revenus passagers ont progressé de Rs 5,6 milliards (112,4 M €) à Rs 6 milliards (115,4 M €). Le nombre de passagers transportés a légèrement augmenté de 0,8 %, atteignant 403 127 contre 399 840 à la même période en 2024, ce qui s'est traduit par une hausse de 4,7 points du coefficient de remplissage.

La stabilité du prix du carburant, autour de 66,76 USD, et le renforcement de l'euro face aux autres grandes devises ont également contribué à ces résultats. En place depuis janvier 2025, le nouveau conseil d'administration affirme avoir pris des décisions rapides et audacieuses pour transformer Air Mauritius en une compagnie plus robuste et compétitive.