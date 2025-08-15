Ile Maurice: Mgr Durhône invite à «servir avec humilité»

La paroisse de Notre-Dame-de-l'Assomption à Roche-Bois, a vibré au rythme de la fête mariale. La messe solennelle, présidée par Mgr Jean Michaël Durhône, évêque de Port-Louis, a été l'occasion pour lui de passer un message fort. «Plus on a de responsabilités, plus on doit servir avec humilité.»

Dans son homélie, l'évêque de Port-Louis a rappelé le rôle central de la Vierge Marie, modèle d'humilité et d'espérance, dans l'Église. «Jamais elle n'a montré qu'elle était au-dessus des autres. Elle est restée simple», a-t-il souligné. Évoquant les épreuves traversées par l'Église, il a affirmé que, malgré la souffrance, «l'espérance continue de vivre». Et de rappeler que porter Jésus n'a pas été pour Marie une promotion ni une occasion de dominer mais «une mission vécue dans le service».

Mgr Durhône a insisté sur l'attitude à adopter lorsqu'on exerce une responsabilité, que ce soit dans l'Église ou dans la société. «Ce n'est pas rechercher la grandeur ou l'orgueil. C'est accepter de servir, avec ses fragilités, en s'appuyant sur Dieu.»

S'adressant particulièrement aux femmes d'aujourd'hui, il a salué celles qui dénoncent les injustices, tout en invitant à se souvenir du contexte de l'époque de Marie. «Ce qu'elle a fait était révolutionnaire. Les femmes n'avaient pas réellement le droit d'exprimer leur opinion.»

En ce jour de l'Assomption, le message de l'évêque de Port-Louis était clair : le service véritable s'accomplit dans l'humilité, à l'image de Marie, et reste une force de transformation pour l'Église et la société.