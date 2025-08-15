Ile Maurice: Amy Catherine, jeune étoile montante de la course à pied

Entre passion et rêve olympique, à seulement 13 ans, elle s'impose déjà comme l'une des jeunes figures prometteuses de la course à pied en France. Initiée dès son plus jeune âge par son père, Amy Catherine a su, à force de détermination et de talent, briller lors de compétitions de renom cette année, tout en nourrissant de grands rêves pour l'avenir.

C'est dans l'environnement familial qu'Amy a puisé ses premières motivations. Son père, Richard, passionné de cross-country dans sa jeunesse, a transmis à sa fille cet amour pour la nature et l'effort. «Mon père a toujours été une source d'inspiration pour moi», raconte Amy. «Il m'a appris à aimer courir, à dépasser mes limites.» Sa mère, également adepte des sports d'endurance, l'a encouragée à persévérer dans cette voie.

Ce soutien familial solide a permis à Amy de s'épanouir dans une discipline exigeante, où la ténacité et l'endurance sont essentielles. Elle confie : «Je me sens très bien encadrée, que ce soit par ma famille, mon club d'entraînement, Le Hochet AC, ou encore grâce à mon sponsor EMCAR, qui me fournit des équipements de qualité.» Ce cadre structuré lui donne la confiance nécessaire pour progresser et atteindre ses objectifs.

Depuis ses débuts en 2020, Amy a connu une ascension fulgurante dans le monde de la course à pied. Lors de ses premières compétitions en ligue de cross, elle terminait souvent au-delà de la 24e place. Mais elle n'a jamais abandonné, s'accrochant à sa passion.

«Chaque saison, je fais des progrès. En 2023, j'ai terminé à la deuxième place lors de cinq courses, et j'ai remporté trois victoires chez les dames lors de courses de 5 km aux Bagatelle Urban Trail, Moka et Ciel Ferney Trail», explique-t-elle. Ces performances lui ont permis de se faire remarquer dans le milieu, tout en consolidant sa confiance en ses capacités. «Ce qui me motive, c'est de continuer à m'améliorer, et de représenter mon club et ma région avec fierté», ajoute Amy.

À court terme, Amy vise la victoire dans ses deux prochaines courses avant la fin de la saison. «Je veux finir la saison en beauté et essayer de remporter ces compétitions», confie-t-elle avec enthousiasme. Elle voit également plus loin : en 2025, son objectif est de se qualifier pour les Jeux de la jeunesse, un tremplin vers ses rêves olympiques.

Son ambition ultime ? Participer un jour aux Jeux olympiques. Inspirée par la carrière de Marie Perrier, une athlète de légende dans le trail, Amy souhaite suivre ses pas. «J'admire Marie Perrier, elle est un modèle pour moi. Je rêve de me qualifier pour les Jeux olympiques et de représenter la France sur la scène mondiale», déclare-t-elle avec détermination.

Une source d'inspiration pour ses pairs

Au-delà de ses performances sportives, Amy aspire à devenir une source d'inspiration pour ses camarades de classe et ses coéquipiers. «Je veux montrer que, même à 13 ans, il est possible de poursuivre ses rêves avec passion et discipline», explique-t-elle. Son parcours montre qu'avec du travail, de la persévérance et du soutien, il est possible de réaliser de grandes choses, même à un jeune âge.

Grâce à son talent, sa détermination et le soutien de ses proches et partenaires, Amy Catherine semble destinée à gravir encore plus haut les sommets de la course à pied. Entre ses ambitions olympiques et sa volonté d'être un modèle pour les jeunes, cette jeune athlète incarne la relève du sport français.

Son avenir s'annonce prometteur et le monde du trail attend avec impatience de voir jusqu'où elle pourra aller. Amy Catherine, jeune étoile montante, prouve que la passion et la persévérance sont les clés pour transformer ses rêves en réalité.