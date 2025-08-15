Ethiopie: Le Premier ministre Abiy visite une usine de cellules solaires dans le parc industriel de Hawassa

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité l'installation de cellules solaires dans le parc industriel de Hawassa.

Le Premier ministre Abiy a écrit sur ses réseaux sociaux : "L'installation se targue d'une qualité impressionnante, d'une capacité à grande échelle et d'un système hautement automatisé. Cette opération devrait contribuer de manière significative aux exportations de produits manufacturés."

Le premier ministre a rappelé que « suite à notre visite sur le site de Vietnam Toyo Solar et à notre discussion avec le président, qui avait promis qu'ils commenceraient à produire des panneaux solaires, nous sommes heureux de voir qu'ils produisent maintenant des cellules solaires dans leur usine au sein du parc industriel de Hawassa ».

Alors que deux autres installations sont encore en cours de construction, nous avons examiné aujourd'hui celle qui est déjà opérationnelle, a déclaré M. Abiy, ajoutant que cela s'aligne fortement sur notre stratégie d'investissement, qui se concentre sur des projets à valeur ajoutée qui répondent à nos objectifs et à nos politiques, et qui représentent des investissements qui changent véritablement la donne.