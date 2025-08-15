Addis-Abeba — L'Éthiopie a officiellement publié au Journal officiel sa Liste provisoire de concessions tarifaires (LPCT), marquant une étape importante vers la mise en oeuvre intégrale de l'Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

La publication fait office d'annonce officielle du gouvernement, améliorant la transparence et garantissant que les entreprises, les organisations et les citoyens sont informés de l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations commerciales, selon le ministère des Affaires étrangères.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Secrétariat de la ZLECA a souligné que cette initiative apporte clarté et sécurité juridique aux commerçants, confirmant que l'Éthiopie accordera un traitement tarifaire préférentiel aux marchandises éligibles, conformément à ses engagements dans le cadre de la ZLECA.

En officialisant ses PLCT, l'Éthiopie rejoint les autres États membres dans la mise en oeuvre des dispositions de la ZLECA visant à stimuler le commerce intra-africain, à réduire les barrières tarifaires et à favoriser l'intégration économique sur le continent.

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) est un projet phare de l'Agenda 2063, le cadre de développement de l'Afrique.

L'initiative a été adoptée lors de la 18e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement à Addis-Abeba, en Éthiopie, en janvier 2012.