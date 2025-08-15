Maroc: SM le Roi félicite la Présidente de la République de l'Inde à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays

15 Août 2025
Libération (Casablanca)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la Présidente de la République de l'Inde, Mme Droupadi Murmu, à l'occasion de la fête d'Indépendance de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs voeux de santé et de bonheur à Mme Murmu et de davantage de progrès et de prospérité au peuple indien.

Le Souverain saisit cette occasion pour Se féliciter des relations étroites fondées sur l'estime mutuelle et la coopération fructueuse entre les deux pays, qui ont enregistré lors des dernières années un développement soutenu englobant plusieurs secteurs stratégiques d'intérêt commun.

A cette occasion, SM le Roi a fait part de Sa détermination à oeuvrer avec la présidente indienne et le gouvernement de son pays pour maintenir cette dynamique et de consolider les liens d'amitié entre les deux nations.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.