Maroc: Casablanca accueille la première édition de l'Agro Export Day 2025 en novembre

La première édition de l'Agro Export Day, un rendez-vous international dédié à la promotion des exportations agroalimentaires marocaines, se tiendra en novembre prochain à Casablanca, sous le thème "Made in Morocco, Desired Worldwide : Exporter la qualité agroalimentaire marocaine".

Organisé par la Fédération nationale de l'agroalimentaire (FENAGRI), cet événement vise à positionner le Maroc comme un hub agro-exportateur de référence, notamment entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, et à promouvoir la qualité des produits du Royaume sous le label Made in Morocco, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Au programme figurent des échanges de haut niveau, des panels thématiques, des rencontres B2B ciblées et une zone d'exposition consacrée aux produits phares de l'industrie agroalimentaire nationale, fait savoir la même source.

Deux séquences rythmeront la matinée, la première portera sur les tendances internationales de consommation et les produits marocains les plus porteurs à l'export, tandis que la seconde abordera les enjeux de durabilité, de traçabilité, d'innovation et de certification.

L'après-midi sera réservé aux rendez-vous d'affaires entre producteurs marocains et acheteurs étrangers.

A travers cette initiative, la FENAGRI réaffirme son rôle de chef de file dans la valorisation des filières agroindustrielles locales et l'accompagnement stratégique des entreprises vers des marchés plus exigeants et porteurs.