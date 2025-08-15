Maroc: Casablanca accueille la première édition de l'Agro Export Day 2025 en novembre

15 Août 2025
Libération (Casablanca)

La première édition de l'Agro Export Day, un rendez-vous international dédié à la promotion des exportations agroalimentaires marocaines, se tiendra en novembre prochain à Casablanca, sous le thème "Made in Morocco, Desired Worldwide : Exporter la qualité agroalimentaire marocaine".

Organisé par la Fédération nationale de l'agroalimentaire (FENAGRI), cet événement vise à positionner le Maroc comme un hub agro-exportateur de référence, notamment entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, et à promouvoir la qualité des produits du Royaume sous le label Made in Morocco, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Au programme figurent des échanges de haut niveau, des panels thématiques, des rencontres B2B ciblées et une zone d'exposition consacrée aux produits phares de l'industrie agroalimentaire nationale, fait savoir la même source.

Deux séquences rythmeront la matinée, la première portera sur les tendances internationales de consommation et les produits marocains les plus porteurs à l'export, tandis que la seconde abordera les enjeux de durabilité, de traçabilité, d'innovation et de certification.

L'après-midi sera réservé aux rendez-vous d'affaires entre producteurs marocains et acheteurs étrangers.

A travers cette initiative, la FENAGRI réaffirme son rôle de chef de file dans la valorisation des filières agroindustrielles locales et l'accompagnement stratégique des entreprises vers des marchés plus exigeants et porteurs.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.