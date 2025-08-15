Afrique: Ligne maritime Agadir - Dakar - Un projet qui stimulera les échanges bilatéraux et panafricains

15 Août 2025
Libération (Casablanca)

La ligne maritime commerciale prévue entre Agadir et Dakar est de nature à "dynamiser les échanges bilatéraux et stimuler les flux commerciaux sur l'ensemble du continent africain", souligne le quotidien sénégalais "Le Soleil".

Cette ligne maritime, objet du protocole d'accord signé le 11 décembre 2024 entre la société britannique Atlas Marine et la région de Souss-Massa, a pour objet d'offrir une alternative efficace et sécurisée au transport terrestre, tout en réduisant les délais et coûts d'acheminement des marchandises, relève la publication.

Pour l'acteur économique marocain Ayoub Allaoui, cité par le journal, cette initiative "arrive à point nommé". Elle contribuera, a-t-il ajouté, au renforcement des solides relations entre les peuples marocain et sénégalais, du partenariat économique entre les deux pays et du commerce intra- africain.

Le consultant sénégalais Elhadji Moussa Diagne estime, pour sa part, que cette ligne pourrait valoriser la production sénégalaise sur le marché marocain, plaidant pour un renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Au-delà de la simple connexion maritime, ce projet s'inscrit dans une perspective plus large de coopération stratégique et panafricaine, conclut le journal sénégalais.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.