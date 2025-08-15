Maroc: Chefchaouen - L'incendie de forêt à Derdara circonscrit

Les équipes d'intervention ont réussi à circonscrire, jeudi, l'incendie de forêt qui s'est déclaré mardi à la forêt Derdara dans la province de Chefchaouen, a indiqué le directeur provincial de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Youssef Zarroqi.

Les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivront dans les prochains jours afin d'éteindre complètement le feu de forêt, a précisé M. Zarroqi dans une déclaration à la MAP.

Il a, en outre, rappelé que dès la déclaration du feu, l'ensemble des parties concernées dont les autorités provinciale et locale, des éléments des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, de la Protection civile, des Eaux et forêts et des Forces auxiliaires, se sont mobilisées afin de contenir et circonscrire l'incendie.

Les conditions météorologiques exceptionnelles, caractérisées par une faible humidité de l'air, des températures élevées et des vents dépassant les 40 km/h, en plus de la densité du couvert forestier et des arbres, ont entravé et compliqué les opérations d'extinction de l'incendie, a expliqué le responsable.

Dans ce sens, la priorité a été donnée à la protection des vies humaines, des biens et des ressources forestières, grâce à la mobilisation d'avions "Canadair" des Forces Royales Air et d'avions "Turbo Trush" de la Gendarmerie Royale, a-t-il poursuivi.

La journée du mardi, trois des quatre principaux foyers avaient déjà été maîtrisés, a-t-il noté, précisant que les efforts et la mobilisation de l'ensemble des ressources, y compris les moyens aériens et terrestres, se sont poursuivis mercredi, permettant de circonscrire 80% de l'incendie le jour même, avant de complètement circonscrire le feu jeudi.

M. Zarroqi a, par ailleurs, relevé que l'ANEF exhorte l'ensemble des citoyens, résidents et visiteurs de la province à prendre l'ensemble des précautions nécessaires pour éviter les incendies, rappelant que le risque est particulièrement élevé en cette période de l'année, marquée par des températures élevées et une affluence accrue de visiteurs et de vacanciers.