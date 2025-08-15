Tunisie: De nouveaux tarifs pour les amendes routières dès 2025

Le colonel Chamseddine Adwani, chef du bureau de coordination et de communication à l'Observatoire national de la sécurité routière, a annoncé ce vendredi 15 août 2025 une réforme majeure du régime des amendes de circulation, qui entrera en vigueur courant 2025.

Dans le cadre de cette réforme, les amendes forfaitaires actuelles de 6 et 10 dinars seront supprimées, au profit d'un nouveau barème comprenant trois niveaux d'infractions, sanctionnées respectivement par des amendes de 20, 40 et 60 dinars.

Parmi les mesures phares, le retrait du permis de conduire deviendra automatique en cas de dépassement de la vitesse autorisée de plus de 20 km/h, ainsi que pour les infractions suivantes : non-respect du feu rouge, dépassement interdit et non-respect des signaux au passage à niveau.

Ces infractions seront désormais considérées comme graves et pourront entraîner le retrait immédiat du permis de conduire, a précisé le colonel Adwani.

Par ailleurs, un projet de révision du décret n°146 du Code de la route relatif à la conduite sous l'emprise de l'alcool est à l'étude. Celui-ci prévoit l'utilisation de caméras de surveillance afin de raccourcir les délais de constatation des infractions, tout en instaurant un régime de sanctions plus strict que celui en vigueur.

L'objectif affiché de cette réforme est clair : réduire les accidents de la route et améliorer les indicateurs de sécurité routière en Tunisie.