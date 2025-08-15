Tunisie: 60 dinars le kilo d'agneau - L'Union des agriculteurs accusée de 'tromper les consommateurs'

Le président de la Chambre nationale des bouchers, Ahmed Amiri, a tiré la sonnette d'alarme ce vendredi 15 août 2025 concernant la flambée des prix de la viande ovine, qui atteignent désormais 60 dinars le kilogramme dans les marchés de consommation. Dans certains points de vente spécialisés comme les rôtisseries, les prix peuvent grimper jusqu'à 70 dinars le kilo, alors qu'ils ne dépassent pas 55 dinars dans les zones de production.

Dans une intervention sur les ondes d'Express Fm, Amiri a critiqué ceux qu'il accuse de "tromper le peuple tunisien" en affirmant qu'il existe une abondance de têtes ovines. Il les a appelés à présenter des excuses publiques et a mis en garde contre une crise profonde du secteur.

"Le secteur souffre d'un manque de volonté politique, d'une absence de vision stratégique, et d'une domination des spéculateurs. Il est également entaché de soupçons de blanchiment d'argent", a-t-il déclaré.

L'Union des agriculteurs pointée du doigt

Amiri a directement accusé l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP) de désinformer l'opinion publique en évoquant un supposé surplus de moutons. Selon lui, cette manipulation de l'information constitue une menace pour la sécurité nationale et appelle à des mesures de reddition de comptes.

Pour faire face à cette flambée des prix et à la tension sur le marché, le président de la Chambre des bouchers a annoncé une initiative visant à importer de la viande d'agneau réfrigérée de haute qualité. Ce produit devrait être commercialisé à un prix préférentiel ne dépassant pas 38,900 dinars le kilogramme, avec une mise en vente prévue pour la dernière semaine du mois d'août.