Tunisie: La caméra bientôt reconnue comme preuve officielle dans les infractions de la circulation au pays

Le colonel Chamseddine Adwani, président du bureau de coordination et de communication de l'Observatoire national de la sécurité routière, a annoncé ce vendredi 15 août 2025 l'intégration prochaine de la caméra dans la liste des dispositifs officiels de preuve pour certaines infractions liées à la circulation.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du projet de révision du décret n°155 de l'an 2000, qui régit les appareils de contrôle routier.

Selon Adwani, la caméra constitue un outil clé du système de surveillance automatique sur les routes et son adoption permettra de réduire significativement les infractions tout en améliorant leur gestion.

Le responsable a souligné que l'année 2025 marque une étape majeure en matière de sécurité routière, avec des réformes législatives ambitieuses destinées à améliorer les indicateurs de sécurité et à diminuer le nombre de décès et de blessés sur les routes tunisiennes.

Par ailleurs, l'Observatoire national travaille actuellement à l'élaboration d'une stratégie nationale de communication en collaboration avec les médias publics et privés. Cette initiative vise à renforcer la sensibilisation du public aux enjeux de la sécurité routière, en s'appuyant sur la forte implication des médias dans la diffusion des messages de prévention.

Il est à rappeler que le bilan provisoire fait état de 3 055 accidents de la circulation depuis le début de l'année, soit une baisse de plus de 600 accidents comparé à la même période en 2024. Le nombre de blessés a également reculé d'environ 1 000 personnes. En revanche, le nombre de décès a augmenté de 6 %, avec 46 victimes supplémentaires.

Cette hausse du nombre de morts souligne la gravité des accidents recensés, avec un taux moyen d'environ 23 décès pour 100 accidents.