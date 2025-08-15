Tunisie: Trafic d'organes dans les cliniques privées à Sfax ? L'Union régionale de l'industrie dément

L'Union régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de Sfax a catégoriquement démenti, dans un communiqué publié ce vendredi 15 août 2025, les informations relayées sur les réseaux sociaux concernant l'arrestation de membres du personnel d'une clinique privée de la ville, soupçonnés d'implication dans un trafic d'organes humains.

L'organisation a affirmé que ces rumeurs sont dénuées de tout fondement, précisant qu'aucune preuve ne vient étayer les allégations circulant depuis jeudi. Elle a également tenu à défendre la réputation des cliniques privées opérant à Sfax, qu'elle a qualifiées de modèles de professionnalisme, de rigueur et de compétence, reconnus à la fois au niveau national et international.

Pour rappel, la rumeur d'un présumé réseau de trafic d'organes dans une clinique privée de Sfax a été largement relayée sur les plateformes sociales, provoquant une vague d'inquiétude et de spéculations dans l'opinion publique.