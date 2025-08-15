Tunisie: Osaka 2025 - Le ministre de l'Économie rencontre un groupe japonais pour explorer des investissements au pays

En marge de sa participation à l'Exposition universelle "Osaka Expo 2025", le ministre tunisien de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, s'est entretenu avec Kenji Nishimura, directeur d'un groupe japonais opérant dans les secteurs des services de santé, de l'industrie pharmaceutique et d'autres domaines innovants.

L'entretien a porté sur les perspectives de développement des activités du groupe au sein du marché tunisien et sur les opportunités d'investissement dans des secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée.

Au cours de la deuxième journée de sa visite, le ministre a également parcouru les pavillons de la Palestine, de l'Arabie Saoudite et de l'Algérie. Ces visites ont permis à Abdelhafidh de prendre connaissance des contenus culturels, historiques et patrimoniaux présentés, illustrant la richesse et la diversité des héritages de ces pays frères.

Dans le même cadre, le ministre a rencontré des membres de la communauté tunisienne résidant au Japon. Il a salué leur rôle actif dans le rayonnement de l'image de la Tunisie à l'étranger, soulignant l'importance de leur contribution au développement national.

Selon un communiqué publié vendredi par le ministère, Samir Abdelhafidh a encouragé la diaspora tunisienne à tirer parti des opportunités d'investissement et de transfert d'expertise, mettant en avant l'importance de leur engagement dans les secteurs économiques porteurs en Tunisie.