Tunisie: Le ministère de la famille célèbre la fête de la femme tunisienne à l'Exposition universelle Osaka 2025 au Japon

15 Août 2025
La Presse (Tunis)

En marge de l'Exposition universelle Osaka 2025 au Japon, le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors a récemment organisé un événement placé sous le thème : « Tunisie... un passé illuminé par les femmes ».

Selon un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère a précisé que cette initiative visait à mettre en valeur les grandes étapes de l'engagement féminin dans l'histoire tunisienne, à travers la projection d'un film documentaire et une exposition de produits artisanaux féminins traditionnels, en partenariat avec l'Office national de l'artisanat.

Durant deux jours, les 12 et 13 août, les visiteurs ont pu assister à un atelier en direct animé par une brodeuse tunisienne, et découvrir les techniques de cette spécialité de l'artisanat local.

Cet événement, organisé dans le cadre de la célébration de la fête nationale de la femme tunisienne (le 13 août), a également été l'occasion de mettre en lumière la richesse et la diversité des créations artisanales féminines issues des différentes régions du pays.

