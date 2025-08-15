Tunisie: Ligue 1 - Championnat National (2e Journée) - EST - Atouts offensifs

Après le faux pas à Gabès, l'équipe de Kanzari misera sur un tempo offensif emmené par Blaili pour bien démarrer sa saison.

Le nul de l'EST à Gabès face à l'ASG était perçu telle une défaite pour Kanzari et ses joueurs. Il fallait mieux démarrer la saison. Le match de cet après-midi à Radès contre l'USM de Louhichi est donc l'occasion de rebondir et de retrouver surtout une efficacité offensive. Kanzari et ses joueurs vont miser sur leurs atouts classiques : le tempo offensif intense sur l'adversaire dès le premier quart d'heure et le rôle de Youssef Blaili qui retrouve son poste d'ailier gauche et créateur de l'équipe en l'absence d'autres cadres.

La fatigue de la coupe du monde dépassée, Kanzari sait bien que le match d'aujourd'hui est assez délicat contre un adversaire qui sait fermer les espaces et jouer d'égal à égal. L'USM ne sera pas une proie facile. Et ça, l'entraîneur «sang et or» en est conscient. Il y a la pression du public certes et il y a le mécontentement général après la petite campagne de recrutements, mais ceci ne va pas poser d'énormes problèmes pour l'entraîneur «sang et or» habitué à exercer sous cette pression.

Changements

Le retour de Blaili au onze type se fera au détriment d'un autre joueur étranger pour respecter le quota de quatre joueurs sur le terrain. Ce sera Diakité. Les choix sont divers pour Kanzari qui ne changera pas de plan de jeu avec son 4-3-3. Konaté devrait reculer au milieu pour former avec Ogbelu et Guennichi le trio clef de l'équipe. Ce tempo offensif dépend beaucoup de la mobilité de ce trio et des balles qu'il va offrir à Blaili.

De l'autre côté, Chiheb Jebali devra manoeuvrer sur le côté droit en vue de créer le déséquilibre dans la défense monastirienne. En pointe, Jabri reste le premier favori même s'il a beaucoup à faire pour améliorer son jeu.

En défense, la paire Meriah-Tougai reste imperturbable et devra faire attention à ne pas commettre de fautes face à Harzi, Abdelli et les autres. Ben Ali et Ben Hmida ont plus de chances de partir d'entrée. Si Kanzari change d'avis et veut lancer Keita sur le flanc droit, c'est Konaté qui en fera les frais à l'entrejeu.

Dans tous les cas, les «Sang et Or» n'ont pas envie de dilapider des points dès le début de saison. Gagner cet après-midi contre l'USM annoncera pour eux le vrai démarrage de la saison. Tout se jouera à ce niveau.