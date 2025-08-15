Tunisie: Ligue 1 - Championnat National (2e Journée) - ASG - Éviter un coup d'arrêt

Tarak Jarraya et ses hommes auront à coeur de sortir indemnes de leur match en déplacement contre l'OB et de grappiller davantage de points.

Le match nul arraché à l'Espérance lors de la première journée, inespéré il faut le rappeler, a fait renaître l'espoir dans le camp du Carrelage de Gabès de faire une bonne entame de saison malgré les grandes difficultés éprouvées pour mettre sur pied une équipe bien préparée pour faire le grand départ escompté.

Ce point qui vaut son pesant d'or pour son grand impact sur le plan psychologique va donner des ailes aux protégés de Tarak Jarraya pour chercher un autre résultat positif aujourd'hui contre l'OB. «Cette rencontre est une belle opportunité pour engranger d'autres points», confirme l'entraîneur de la Zliza. Ajoutant que «l'idéal serait, bien entendu, de récolter les trois points du succès mais un deuxième match nul ne serait pas mal non plus».

Les nouvelles recrues qualifiées

Si, pour la rencontre contre les «Sang et Or», l'ASG a joué avec les moyens du bord, pour cette partie contre les Cigognes de Béjà, la Zliza pourra compter sur un bon nombre de renforts. Deux excellentes recrues en défense centrale : Nassim Khedher venant de l'équipe d'El Gawafel de Gafsa et Mohamed Amine Naoui de l'UST.

Un arrière gauche, Noêmen Agrebi, qui a quitté l'ASA. Deux milieux défensifs, Mohamed Ameur Belguith qui est sorti de l'effectif de l'ES Zarzis et un joueur étranger venant du Racing Club de Paris, Léon Bryan Nerette dont le transfert a été finalisé. Voilà donc cinq joueurs qui vont élargir la marge de manoeuvre de Tarak Jarraya pour asseoir son assise.

Aussi, le compartiment offensif va bénéficier de l'apport de joueurs rompus aux batailles de la Ligue 1. Un milieu offensif créateur, Mohamed Aziz Sekrafy, a été prêté pour une saison par le CSS. Deux joueurs de couloir, Mohamed Nasr Hamed, cédé par l'USBG, et Hakim Tka qui a mis fin à son aventure en Arabie Saoudite.

«On aura besoin de temps pour tirer le meilleur de cet effectif à moitié renouvelé », concède Tarak Jarraya. Nous devons bien accompagner cette période de peaufinage par de bons résultats qui seront pour nous le meilleur des catalyseurs. C'est pourquoi ce match contre l'OB revêt pour nous une grande importance dans cette marche progressive de la construction d'une équipe aguerrie, solide et compétitive».