Tunisie: Ligue 1 - Championnat National (2e Journée) - USM - Enfiler le bleu de chauffe

Encore en rodage, les gars du Ribat se préparent à un déplacement compliqué cet après-midi à Radès pour y croiser le champion en titre « sang et or ».

Les Bleus sont-ils en mesure de faire tomber l'Espérance, ou du moins lui tenir tête ? Déjà tenus en échec au Mustapha Ben Jannet par une coriace mais inconstante formation stadiste, les gars du Ribat s'attendent à affronter aujourd'hui une équipe toujours aussi difficile à manier.

Le défi s'annonce donc énorme pour le groupe à Montassar Louhichi, un bataillon que le sort n'a pas épargné en ce début de championnat avec le ST et l'EST pour premiers adversaires. Et pour toucher au but, en dépit des départs de deux valeurs sûres de l'équipe, à savoir Louay Trayi et Moses Orkuma, l'USM devra forcément y mettre les ingrédients.

Après avoir gaspillé deux points dans son fief, Montassar Louhichi sait pertinemment que le rebond passe par Radès et d'une certaine vigueur offensive retrouvée. Ne pas craquer quand l'EST va pousser et attendre le bon moment pour inverser un rapport de force clairement à l'avantage des «Sang et Or» sur le papier. Bref, peut-être que le résultat dépendra aussi de la résistance que saura imposer l'USM. Depuis quelques années, l'USM s'est remise à voir très grand sur tous les plans.

Eviter les largesses défensives

Quels atouts de l'USM face à l'EST à présent ? Avec un Moez Hadj Ali qui marche sur l'eau au milieu, Harzi, toujours aussi percutant et imprévisible en attaque et enfin un piston, en l'occurrence Bodian, taillé pour ratisser, quadriller et relancer, l'USM peut compter sur des maillons forts, mais il faudra aussi remplir les blancs dans d'autres compartiments.

En clair, l'USM devra éviter les largesses défensives et les errements offensifs pour tenir la route. De prime abord, coach Montassar Louhichi prônerait un 4-4-2 modulable et passible d'évoluer selon la tournure du match. Ainsi, devant Abdesslam Hlaoui, l'on retrouverait les Fabrice Zeguei, Yassine Dridi, Raed Chikhaoui et Chaâbane.

Au coeur du jeu, les deux sentinelles, Osmane Diané et Cherif Bodian, tenteront aussi de servir de tampon et de relayeur vers Moez Hadj Ali et Adnene Yaâkoubi. Youssef Abdelli et Aymen Harzi auront des rôles offensifs et seront aussi tenus de gêner la relance de l'EST. Aujourd'hui cependant, le staff technique devra optimiser l'apport des alternatives, dans le temps et dans l'espace.

En défense, par exemple, si l'USM est servie par la réussite, par la suite, les Dhia Maâtougui, Youssef Herch et Zamen Zamouri peuvent apporter cet indispensable supplément d'âme pour sécuriser ce qui doit l'être. Malcolm Hmidi et Aziz Abid seraient des cartes offensives à utiliser au cours du match ou peut-être dès le début si Louhichi joue l'effet surprise.